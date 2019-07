Piazza dei 45 diventa un’area di sosta

Sino al 15 settembre sarà possibile lasciare l'auto in occasione di eventi e manifestazioni

Di: Antonio Caria

Sino al 15 settembre, Piazza dei 45 diventerà un'area di sosta per autovetture. È quanto stabilisce un'ordinanza del sindaco di Stintino Antonio Diana per aumentare la ricettività dei veicoli in occasione di particolari eventi che, nel corso dell'estate, si svolgono nel paese.

Una decisione arrivata per il fatto che “Nella stagione estiva e nelle giornate di massima presenza turistica nel centro storico di Stintino si verifica un notevole aumento del traffico veicolare e pedonale”.

Inoltre, “Alcune manifestazioni richiedono la chiusura di alcune strade, come il lungomare Cristoforo Colombo e via Asinara, dove temporaneamente non è consentita la sosta”.

La sosta dei veicoli sarà vietata dei veicoli nelle giornate del giovedì, in occasione del mercato settimanale, dalle 7.00 alle 15.00, e nelle giornate in cui sulla stessa piazza sono in programma manifestazioni e spettacoli.

L'amministrazione comunale ha ricordato che all'ingresso del paese, nella zona del cimitero, è disponibile anche un'altra area parcheggi per automobili, bus e motocicli.