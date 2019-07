Incendio a Monte Cujaru. Il Sindaco Massimo D’Agostino. “È andata bene per le persone, ma non per le campagne”. VIDEO

Il primo cittadino: “Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a spegnere l'incendio de Sa Riforma”. Guardate il VIDEO

Di: Antonio Caria

“Quando il fuoco ti sta inseguendo tutto diventa rosso e non c'è altro da fare che scappare”. Questo il primo pensiero rilasciato dal Sindaco di Bonorva Massimo DAgostino dopo l’incendio di questo pomeriggio che ha interessato Monte Cujaru e che ha visto in azione, per le operazioni di spegnimento, anche tre elicotteri, di cui un Super Puma, e un canadair.

“Oggi è andata bene per le persone, ma non per le campagne di Bonorva. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a spegnere l'incendio de "Sa Riforma" ma sono sempre più convinto che abbia ragione il mio amico Michele Carboni, Sindaco di Nughedu San Nicolò, che auspica una rivisitazione della "macchina antincendio”.

Al termine una stoccata: “E tu, vile bastardo, fottiti con il tuo accendino”.