Bruciano frasche e innescano rogo, tre persone denunciate nell'Oristanese

Gli agenti del Corpo Forestale hanno individuato gli autori dell'incendio a Santa Giusta del 17 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

Gli agenti del Corpo forestale di Marrubiu hanno denunciato tre persone per incendio colposo: sono responsabili di aver provocato, il 17 maggio scorso il primo incendio della stagione, in località Cuccuru Mannu a Santa Giusta.

I tre avevano bruciato foglie di eucalipto e frasche e alcune ore dopo le ceneri avevano innescato un rogo che aveva devastato sette ettari di terreno, avvicinandosi anche alle case.

I tre, tutti residenti in zona, secondo quanto accertato dal Corpo forestale, in mattinata avevano bruciato le frasche e le foglie per pulire il terreno. Terminate le operazioni si erano allontanati ma nel pomeriggio con l'innalzarsi delle temperature e il rafforzamento del vento, le ceneri si erano riattivate e avevano innescato il rogo che si era sviluppato nell'area circostante.

Le fiamme, nel giro di breve tempo, avevano percorso una superficie di circa 7 ettari, investendo colture agricole, rimboschimenti di eucalipti e minacciando strade, capannoni agricoli e case. Il rogo era stato arginato grazie al tempestivo intervento delle pattuglie della Stazione forestale di Marrubiu, del Gruppo Gauf dell'Ispettorato di Oristano e di due squadre dei Vigili del fuoco. In zona era anche arrivato un elicottero della flotta regionale proveniente dalla base di Fenosu. Spento l'incendio sono scattati gli accertamenti che hanno consentito agli uomini del Corpo forestale di individuare i responsabili.