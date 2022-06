Cagliari. Ruba abbigliamento sportivo per oltre 5mila euro: denunciato ladro seriale

L'uomo è sospettato di numerosi episodi analoghi e nel 2022 è stato denunciato tre volte

Di: Redazione Sardegna Live

La Squadra Mobile della Polizia di Cagliari ha denunciato un 40enne del posto, senza fissa dimora, che secondo quanto riferito la notte dell'11 febbraio scorso si era introdotto in un negozio di abbigliamento sportivo, nel centro della città, portando via numerosi capi di vestiario, per un valore di oltre 5mila euro.

Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio sono riusciti a identificare l’uomo grazie alle immagini di alcune telecamere. Un ulteriore, inequivocabile, riscontro è arrivato da un’impronta lasciata dal ladro sulla porta di ingresso del negozio, che era stata forzata con un grimaldello. Dalla comparazione dell’impronta, gli specialisti della Polizia Scientifica hanno dato un’identità certa al ladro.

L’uomo è fortemente sospettato di essere l’autore di altri furti su esercizi commerciali di Cagliari avvenuti di recente. Nel 2022 è stato denunciato altre tre volte per episodi analoghi.