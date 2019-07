Tutela del mare e delle spiagge, ecco la cartellonistica

Il Sindaco Mario Conoci: “La sensibilizzazione sui temi dell’ambiente deve coinvolgere tutti”

Di: Antonio Caria

“Il vero patrimonio di cui tutti ci dobbiamo prendere cura, soprattutto perché non è nostro e abbiamo il dovere di lasciarlo quanto più intatto possibile ai nostri discendenti, è quello ambientale: terrestre e marino; conseguentemente in questa direzione dobbiamo fare il possibile, sia direttamente con i nostri comportamenti responsabili, sia anche indirettamente, trasferendo questi corretti comportamenti a chi trascorre le proprie vacanze da noi”.

Queste le parole pronunciate da Elisa Fonnesu e Marco Di Gangi per presentare il progetto ideato, in maniera congiunta, dal Consorzio turistico Riviera del Corallo e dall’associazione Domos e patrocinato dal Comune di Alghero, con l’intento di sensibilizzare i turisti alla tutela del nostro mare e delle spiagge.

“La sensibilizzazione sui temi dell’ambiente deve coinvolgere tutti – ha sottolineato il Sindaco Mario Conoci – e grazie a questo tipo di iniziativa, che andrà estesa fino a coinvolgere gli operatori turistici, si potranno fare grandi passi avanti nel trasmettere la cultura del rispetto ambientale e della conservazione di uno dei nostri patrimoni più preziosi”.

L’iniziativa prevede il posizionamento di pannelli e poster, in inglese e in italiano, che saranno subito collocati in tutte le strutture aderenti, in alcuni luoghi pubblici, oltre che negli stabilimenti balneari che parteciperanno all'iniziativa.

L’evento è stato presentato presso il Cavalluccio Marino summer camp impegnato da dodici anni nel rispetto dell’ambiente attraverso azioni di divulgazione e tutela dell’ambiente rivolte alle giovani generazioni e che grazie all’impegno dei suoi giovani iscritti effettua ogni lunedì la pulizia del fondale marino del litorale antistante il proprio campo, sviluppo del senso di appartenenza al territorio e del rispetto per esso fin dai primi anni di vita.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’assessore all’Ambiente Andrea Montis e, nella plurima veste di Assessore al Turismo ed ex presidente sia del “ Riviera del Corallo”, sia di Domos, Marco Di Gangi.