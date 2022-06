Nuoro. Fuori strada con l'auto: precipitano in un dirupo. Tre giovani all’ospedale

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e Polizia

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale durante la tarda serata di ieri, mercoledì 15 giugno. Intorno alle 22:30 due squadre dei Vigili del Fuoco di Nuoro sono intervenute in via Mannironi a seguito di un sinistro occorso a tre giovani nuoresi che, mentre percorrevano via Mannironi, sono usciti di strada con la loro auto. Hanno divelto una ringhiera metallica e poi sono precipitati in un dirupo sottostante.

I tre ragazzi, tutti tra i 19 e i 21 anni, sono stati soccorsi dai Vigili del fuoco e dal personale sanitario del 118. Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili a causa del luogo angusto in cui è precipitata l'auto.

I tre ragazzi, dopo essere stati stabilizzati, sono stati trasportati al vicino ospedale, al "San Francesco".

Sul posto anche una pattuglia della Polizia della Questura di Nuoro per i rilievi di legge.