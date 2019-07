Auto si ribalta: ferite madre e figlia

Sul posto anche l'elisoccorso

Di: Redazione Sardegna Live

Un incidente stradale è avvenuto poco dopo le 12.30 nella Strada 9 di Perd'e'Sali, nel territorio di Sarroch.

Una Fiat 500, a bordo della quale viaggiavano una donna di 40 anni e la figlia, si è ribaltata per cause ancora da accertare. La donna e la ragazza sono rimaste ferite in maniera non grave.

Sul posto è intervenuto l'elisoccorso. I medici hanno stabilizzato le persone coinvolte. I vigili del fuoco di Cagliari hanno messo in sicurezza il veicolo, alimentato a gas, coadiuvati dagli agenti della polizia locale e i carabinieri della Stazione di Pula.