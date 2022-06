Alghero. Aggredito da un pitbull lasciato incustodito: paura per il giornalista Stefano Soro

"Oggi è toccato a me ma non oso immaginare se al mio posto ci fosse stata una persona anziana o magari un bambino”

Di: Redazione Sardegna Live

È accaduto tutto in pochi istanti. Un pitbull si è avventato contro il meticcio del direttore di Catalan Tv Stefano Soro, che in quel momento stava passeggiando come ogni mattina con il suo cane in via degli Orti. La reazione del giornalista è stata immediata e naturale: si è chinato e ha cercato, fortunatamente riuscendoci, di liberare l’amato cagnolino dalla presa del pitbull. È però caduto e si è ferito a un ginocchio e a un dito del piede. Ha riportato anche un graffio all’addome.

“Ho avuto tanta paura e la prima cosa a cui ho pensato è stata salvare il mio cane, un meticcio di 8 anni. Forse ho rischiato qualcosa anche io prendendolo in braccio, ma l’istinto mi ha spinto a fare così”, ci racconta ancora scosso Stefano Soro che è riuscito a mettersi al riparo perché vicino al portone d'ingresso della sua casa.

Il pitbull è stato recuperato da alcuni volontari del canile “Primavera” di Alghero che hanno lanciato vari appelli attraverso i social: “Qualcuno riconosce questo cane?” Al momento nessuna notizia dei proprietari. Non ha il microchip obbligatorio per legge.

Intanto, il giornalista si è recato al pronto soccorso dell’ospedale civile per gli accertamenti del caso.

“Il mio invito – afferma Stefano Soro - è quello di non lasciare mai incustoditi i propri cani, perché oggi è toccato a me ma non oso immaginare se al mio posto ci fosse stata una persona anziana o magari un bambino”.

Nella foto in basso il pitbull.