Camion della EcoSerdiana travolge conducente di una Focus, tragedia sfiorata sulla 195

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Di: Alessandro Congia

Tragedia sfiorata questa mattina, sulla ss. 195 rac al km 2,400, direzione Elmas. Un autoarticolato di proprietà della EcoSerdiana, condotto da un 52enne residente a Donori, carico di fango prodotto da processi di decarbonatazione, per evitare una Ford Focus in avaria sul lato destro della carreggiata, ha effettuato una brusca frenata ha causato la rottura della copertura superiore del rimorchio provocandone la fuoriuscita di parte del carico che si è sparsa su tutta la carreggiata e sopra il veicolo in avaria.

Il grosso mezzo ha anche travolto il conducente della Focus, un 62enne di Sestu, che al momento si trovava all’esterno del veicolo e solo per un miracolo l’uomo non ha subito lesioni gravi.

Sul posto interveniva una squadra della ditta Ecoserdiana che ha provveduto alla pulizia del manto stradale e a ripristinare lo stato dei luoghi. Sul posto anche l’Anas. Inevitabili le conseguenze sul traffico che ha subito notevoli rallentamenti. I rilievi del sinistro sono stati eseguiti dalla Polizia Locale di Cagliari.