Anziana cade in giardino e batte la testa: interviene l'elisoccorso

La 75enne stava innaffiando le piante quando ha perso l'equilibrio

Di: Redazione Sardegna Live

L'elisoccorso è intervenuto questa mattina a Mogoro, dove una donna di 75 anni è caduta in giardino mentre annaffiava le piante battendo violentemente la testa e riportando una brutta frattura.

Sul posto sono giunti prontamente i soccorritori del 118 che hanno ritenuto opportuno richiedere l'intervento dell'elicottero. L'anziana è stata così trasportata al Brotzu di Cagliari in volo con un importante trauma cranico, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Mogoro hanno regolato il traffico delle auto per favorire l'atterraggio e ripartenza in tempi brevi dell'elicottero.