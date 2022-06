Escursionista in difficoltà salvata a Santa Teresa Gallura

Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS)

Di: Redazione Sardegna Live

Alle ore 23 circa della giornata di ieri la Centrale Operativa del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna è stata allertata dalla Centrale Operativa del 118 per una escursionista in difficoltà nella Valle della Luna a Santa Teresa Gallura, nel comune di Sassari.

La donna, una 40enne residente a Santa Teresa Gallura, si è trovata difficoltà e non è riuscita a rientrare alla macchina in autonomia. L'operatore di centrale Georesq si è messo in contatto con la signora e le ha inviato un SMS locator, un messaggio che se aperto da chi lo riceve permette di localizzarne la posizione, ma purtroppo non è andato a buon fine.

Nel frattempo, dalla Stazione di Sassari si sono mossi immediatamente 6 tecnici che sono riusciti ad individuare la donna e, dopo avere constatato che non era in grado di proseguire in autonomia, la hanno stabilizzata, posta sulla barella e trasportata con la tecnica della portantina fino al parcheggio. Sul posto anche l'ambulanza della Misericordia di Santa Teresa di Gallura. L'intervento si è concluso alle 2.30 del mattino.