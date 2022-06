Ruba il contenitore della mance, ma viene scoperto dalla titolare: arrestato 38enne

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno fermato e arrestato l'uomo

Di: Redazione Sardegna Live

Ha rubato un contenitore delle mance offerte al personale del bar dai clienti, ma è stato visto dalla titolare che immediatamente ha chiesto l’intervento dei Carabinieri.

L’episodio si è verificato a Iglesias, in un bar ubicato nel centro della città. I militari dell’Arma, intervenuti sul posto, hanno fermato e arrestato con l’accusa di furto un cittadino ghanese di 38 anni, residente a Cagliari e con pregiudizi di polizia.

L’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Iglesias in attesa di essere sottoposto al rito per direttissima nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari, così come disposto dal P.M. di turno.