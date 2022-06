Mail false da Procura e Ministero: attacco hacker in corso?

L’avvocato Gianfranco Piscitelli lancia l’allarme: mail arrivate a professionisti e non solo

Di: Redazione Sardegna Live

Allarme lanciato su Facebook dall'avvocato Gianfranco Piscitelli circa mail false che stanno arrivando in tutta Italia a professionisti e non. Tutte intestate a varie Procure o Ministero, invitano le ignare vittime a rispondere su presunte attività informatiche di pedofilia.

L'avvocato Piscitelli da noi sentito subito ci riferisce: “Ero a Torino per lavoro ed un mio amico primario medico mi informa di aver ricevuto la mail che è stata oggetto del mio prima allerta su Facebook. Quasi contemporaneamente una dottoressa dell'oncologico di Cagliari mi cerca per lamentate la stessa cosa. Stasera appena rientrato ed acceso il cellulare dopo l'atterraggio mi denunciano un altro caso con mail diversa ma dallo stesso contenuto”.

“È chiaro – secondo Piscitelli – che trattasi di un attacco hacker: non bisogna assolutamente rispondere perché rispondendo si dà la possibilità di accesso alle proprie mail e questo, in mano a delinquenti specialisti in cybercrime, significa dare accesso a furti di identità, truffe online, accessi alle homebanking e prosciugamento dei conti oltre a tante altre azioni. Consiglio a tutti i destinatari di tali mail, di fare denuncia alle Autorità. Se qualcuno avesse involontariamente risposto, cambi immediatamente le password, specialmente quelle relative a conti correnti o spid”.