L’Avis provinciale di Sassari scende in campo con la Dinamo Basket e la Torres femminile

Quattordici video messaggi realizzati dai campioni del basket, del calcio, dai medici e dagli infermieri che a partire dal 20 giugno saranno pubblicati sui social e in tv per sensibilizzare le persone alla donazione

Di: Redazione Sardegna Live

“Dona il tuo sangue e stai dalla parte di chi vince”. È questo lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione, presentata questa mattina alla stampa, promossa dall’Avis Provinciale di Sassari che vede scendere in campo la Dinamo Basket, la Torres femminile e gli stessi operatori sanitari dell’Associazione di volontariato del nord Sardegna.

Sono quattordici i video messaggi realizzati dai campioni del basket, del calcio, dai medici e dagli infermieri che a partire dal 20 giugno saranno pubblicati sui social e in tv per sensibilizzare le persone alla donazione.

Anche il presidente dell’Avis provinciale di Sassari, Antonio Dettori, è protagonista di uno dei video messaggi finalizzati a tenere viva la sensibilità delle persone durante l’estate, momento in cui proprio le donazioni subiscono una flessione rispetto agli altri periodi dell’anno. Si parla di un calo del 20% motivato dal fatto che proprio nei mesi di luglio e agosto in Sardegna aumenta la popolazione, si verificano più eventi traumatici (es. incidenti) e c’è una maggiore richiesta di sangue da parte dei talassemici.

“Nella giornata mondiale del donatore di sangue, alle porte dell’estate, come ogni anno stiamo scendendo in campo con una importante campagna di comunicazione volta alla sensibilizzazione della popolazione la dono del sangue” ha detto in conferenza stampa il presidente dell’Avis provinciale di Sassari Antonio Dettori. “Come tutti sappiamo il periodo estivo, per vari fattori è quello più critico. Lo abbiamo voluto fare coinvolgendo il mondo dello sport e in particolare la Dinamo e la Torres Femminile, che ringraziamo per aver concesso gratuitamente la loro immagine. Ringrazio, inoltre, tutte le singole Comunali per il lavoro nel gestire e organizzare le giornate di raccolta in tutta la provincia, anche nei mesi estivi, al fine di garantire le scorte ematiche nei principali ospedali. Il calendario completo delle giornate di raccolta nei singoli comuni è consultabile sul sito www.avisprovincialesassari.it”.

L’Avis provinciale di Sassari nel primo quadrimestre di quest’anno ha già registrato un incremento di 250 unità di sangue rispetto allo stesso periodo del 2021. “Un dato positivo - spiega Antonio Dettori - che ci spinge a portare avanti il nostro lavoro con grande impegno e determinazione”.

“Il Sardegna il sangue ci serve come il pane”, ha sottolineato durante il suo intervento davanti ai giornalisti il presidente regionale dell’Avis Vincenzo Dore. “Non abbandonateci soprattutto in questo particolare periodo dell’anno – è il suo appello -. Il sangue è necessario, ad esempio, nei servizi di primo soccorso e di emergenza/urgenza, in molti interventi chirurgici, ne hanno bisogno i talassemici e per questo abbiamo bisogno di donatori”.

I campioni dello sport della Dinamo Basket e della Torres femminile si sono messi immediatamente a disposizione per la campagna di sensibilizzazione dell’Avis.

“Noi come Dinamo – ha detto Sofia Devetag, Segretaria generale Dinamo e Fondazione Dinamo – ringraziamo l’Avis Provinciale di Sassari. È stato un onore collaborare con voi. Attraverso la pubblicazione dei video sui nostri social abbiamo sensibilizzato il nostro popolo biancoblu”.

Anche il direttore sportivo della Torres Femminile, Francesco Muggianu, e la calciatrice Valentina Congia, difensore centrale dei rossoblu, hanno tenuto a ringraziare l’Avis Provinciale: “Questo progetto ci rende orgogliosi. Per chi fa sport è edificante fare del bene. Siamo felici di dare l’esempio”.