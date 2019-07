Ospedale San Camillo, domani conferenza dei sindaci: "Situazione drammatica"

“Non si possono dimenticare i problemi ospedalieri e i servizi sanitari”, è il grido dall’allarme.

Di: Redazione Sardegna Live

Conferenza dei sindaci convocata per domani, lunedì 22 luglio, per “la situazione drammatica in cui versano i servizi ospedalieri e territoriali del distretto di Sorgono”.

La riunione, che coinvolge 13 primi cittadini dei paesi della Barbagia e del Mandrolisai, si terrà alle 17 presso i locali dell’ospedale.

“Non si possono dimenticare i problemi ospedalieri e i servizi sanitari”, è il grido dall’allarme.