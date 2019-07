Fiorello, due ore di risate e spensieratezza alla Forte Arena

Una serata perfettamente riuscita

Di: Marco Orrù

Grande spettacolo nella serata di ieri nella splendida cornice della Forte Arena, lo spazio dedicato agli eventi del Forte Village, a Santa Margherita di Pula. Protagonista della serata è stato Fiorello, in formissima e tirato a lucido, a dispetto anche delle malelingue sulla forma fisica che l’hanno accompagnato negli ultimi giorni.

Due ore di risate ininterrotte davanti a quasi 5000 persone che hanno invaso letteralmente la Forte Arena, tanto che lo spettacolo è iniziato con circa mezz’ora di ritardo poiché la statale 195 che collega Cagliari a Pula è rimasta intasata dal traffico e non tutti sono riusciti ad arrivare per le 21,15, orario di inizio dello show. Ed è stato proprio l’artista siciliano a dare l’annuncio del ritardo, ovviamente a modo suo, facendo di fatto iniziare lo spettacolo già con questo siparietto. Poi, alle 21,45, sbucando dai lati della platea e camminando in mezzo al pubblico per salire sul palco, Fiorello ha dato inizio allo show.

Una volta salito sul palco, non si è più fermato, con i suoi lunghi monologhi legati alla vita di tutti i giorni, intervallati da alcuni sketch musicali, accompagnato dalla sua band. Comico, artista, ballerino, cantante, showman, “Fiore” ha sciorinato tutto il suo repertorio nella serata di ieri.

Molto simpatici anche i duetti con Lorenzo Giannuzzi, Amministratore Delegato del Forte, il quale veniva coinvolto nelle gag dallo stesso Fiorello. E non potevano mancare anche tanti vip, seduti nelle prime file: Paola Cortellesi e Riccardo Milani, Antonio Cassano e Carolina Marcialis, Claudio Pasqualin, Antonio Giraudo, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, Clemente Mimun, Amadeus. Proprio quest’ultimo, insieme a Cassano, è stato molto stimolato e citato da Fiorello che lo stuzzicava quale ormai prossimo presentatore di Sanremo. Applausi, invece, per l’ex calciatore di Parma e Roma, tra le altre, ormai di casa, così come lo stesso Rosario, al Forte Village. Contributi musicali anche dagli amici Biagio Antonacci, con cui “Fiore” ha duettato in video, e Giorgia, che ha prestato la voce al Fiorello clonato, il vero leit motiv della serata.

Due ore volate via per un Fiorello in grande forma e che ha regalato al pubblico sardo uno show spettacolare e intenso, degno del grande artista che è.