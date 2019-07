Ancora incubo incendi: mezzi aerei della Forestale in azione a Orroli, Vallermosa, Carbonia e Quartu Sant'Elena

22 gli incendi segnalati oggi

Di: Antonio Caria, fotografia Cristian Mascia

Non si arrestano, purtroppo, gli incendi in Sardegna. Secondo quanto segnalato dal Cor, sono 22 le zone dell'isola interessate nella giornata di oggi: in quattro casi è stato necessario l'intervento dei mezzi aerei della Forestale a supporto, nelle operazioni di spegnimento, del personale a terra.

A Vallermosa, in località Arcu de is Prunixeddas, sono entrati in azione, oltre che tre elicotteri, anche 2 canadair. L'incendio ha interessato circa 3 ettari di rimboschimento a Pinus Radiata, vicino al centro congressi dove si trova allestito un campo scout. Nelle vicinanze era in corso anche una festa della montagna alla quale hanno preso parte 200 persone. La Forestale ha avvisato anche l'autorità giudiziaria. Un elicottero è intervenuto in località Pateminda, a Orroli, dove l'incendio ha interessato un costone roccioso e macchia mediterranea.

Elicottero della Forestale anche a Quartu Sant'Elena, in località Su Paris, dove in fumo sono andati un canneto e cumuli di rifiuti.

Un elicottero della base di Marganai è intervenuto a Carbonia, località Mesu Pranu, per un incendio che ha interessato stoppie e terreni incolti.