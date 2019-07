Ittiri Folk Festa: il premio Zenias ai Cordas et Cannas

Omaggiata anche la Brigata Sassari

Di: Antonio Caria

Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna del Premio Zenias, uno dei momenti più attesi dell'edizione numero 34 dell'Ittiri Folk Festa.

Erano presenti il sindaco di Ittiri Antonio Sau, il presidente della giuria del Premio Zenìas Leonardo Marras, il comandante della Brigata Sassari generale Andrea Di Stasio , il presidente dell'associazione Ittiri Cannedu Piero Simula, e in rappresentanza dei Cordas et Cannas Francesco Pilu e Bruno Piccinnu.

I gruppi hanno ricevuto in dono lo stemma e un libro su Ittiri. Il Paraguay ha donato la medaglia che celebra l'indipendenza dello stato sudamericano dalla Spagna.

Un ricordo di Ittiri Folk Festa è stato donato anche alla Brigata Sassari, alle forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia municipale e Compagnia Barracellare) e alla giuria del Premio Zenias.

Quindi la consegna del Premio Zenias ai Cordas et Cannas: una riproduzione in argento del bronzetto itifallico di Ittiri.

“In Sardegna quando si dice Cordas et Cannas parli di un monumento identitario della Sardegna, costruito in 40 anni di lavoro. Hanno girato il mondo e tenuto alto il valore della nostra musica e della nostra lingua. Loro si portano dentro la Sardegna”, questa la motivazione del presidente Leonardo Marras.“

"È un piacere portare il saluto dell'amministrazione comunale e della città e di farvi partecipi di una storia molto lunga: 45 anni di attività di Ittiri Cannedu e 34 anni di Ittiri Folk Festa. Auguro a tutti una grande festa”., queste le parole del Sindaco di Ittiri, Antonio Sau.

"Vi voglio ringraziare per il Premio Zenias ma anche per l'emozione forte che proviene da questo riconoscimento, un premio che riteniamo speciale - così Pilu -.Quarant'anni fa non eravamo soli quando abbiamo iniziato il lungo lavoro sulla tradizione e i valori della nostra cultura, seguivamo il gruppo di Ittiri Cannedu, i loro ritmi e le loro danze, ci siamo riappropriati di “su connottu”, del nostro partrimonio musicale e culturale. E' il popolo sardo che ci ha lasciato questi valori, quindi il premio lo condividiamo coi sardi. Da Ittiri partono messaggi che possono migliorare il mondo”.

“Sono felice che il testimone del Premio Zenias passi dalla brigata Sassari, una delle anime della Sardegna, a chi esprime l'anima dell'isola, a chi porta un messaggio musicale di pace nel mondo. E Forza Paris a tutti”, ha dichiarato il Generale Di Stasio.