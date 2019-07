La Giunta Conoci si presenta: "Voglia di lavorare ed entusiasmo"

La vice sindaca sarà Giovanna Caria

Di: Antonio Caria

"Ripartiamo con voglia di lavorare ed entusiasmo, capacità e dedizione. C'è da riorganizzare la macchina amministrativa rimasta con due soli dirigenti rispetto ai sette previsti, per rimettere in moto la struttura. C'è tanto entusiasmo e voglia di fare bene, insieme a novità, freschezza e competenza".

Si è presentata qusta mattina la nuova Giunta comunale di Alghero guidata dal Sindaco Mario Conoci. Un lavoro che, come è stato sottolineato, sarà portato avanti in stretta connessione e collaborazione con gli uffici. Come vice sindaca è stata nominata Giovanna Caria.

Infine un ringraziamento al personale comunale: "È necessario razionalizzare e valorizzare le funzioni di ognuno, sostenendo le competenze e restituendo entusiasmo e voglia di partecipare a un progetto comune".