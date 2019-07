Incendio nei pressi di Vallermosa, in corso le operazioni di spegnimento

In azione anche due elicotteri e un Super Puma della Forestale

Di: Antonio Caria, fotografia Cristian Mascia

2 elicotteri della base di Marganai e Villasalto e un Super Puma da Fenosu sono in azione per un incendio che sta interessando la località Arcu de Prunixedda, in territorio di Vallermosa.

Richiesto anche l'intervento di due canadair dalla base di Alghero. Le fiamme stanno minacciando una superficie boschiva di pregio nei pressi del centro congressi di Is Prunixeddas, dove è allestito un campo scout.

A questo proposito si sta valutando una eventuale evacuazione.