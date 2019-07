Coltelli, alcol e cocaina, i Carabinieri fermano alcuni giovani al concerto “dj time”. Scattano le denunce

I controlli sono stati posti in essere per garantire sicurezza all’evento

Di: Alessandro Congia

In occasione dell’evento musicale “Dj Time” svoltosi stanotte a Orosei, dove si sono esibiti Dj di una nota emittente radiofonica, i militari della Compagnia di Siniscola, coadiuvati da una squadra del Battaglione Cagliari, inviata per la circostanza, hanno svolto un servizio di ordine pubblico, data la presenza di circa 3mila persone.

Durante le fasi di filtraggio all’ingresso del luogo del concerto, 3 giovani della zona rispettivamente di 20, 28 e 31 anni sono stati trovati in possesso di lunghi coltelli tipo “pattadese” mentre stavano facendo ingresso nel piazzale.

Il 31enne è stato anche segnalato all’Autorità Amministrativa di Nuoro in quanto assuntore di sostanze stupefacenti, poiché sorpreso anche con 2 dosi di cocaina. Durante le fasi del controllo del territorio svolte dai militari della Stazione di Orosei e della stazione stagionale di Sos Alinos, è stato fermato nuovamente il 28enne e denunciato questa volta per il reato di guida sotto l’influenza dell’alcool, poiché trovato alla guida della sua autovettura con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito, quasi 2,00 grammi per litro.

Anche un altro autista 40enne è stato denunciato per lo stesso reato, poiché rifiutatosi di sottoporsi all’alcoltest. I 5 giovani sono stati quindi deferiti all’Autorità Giudiziaria per i vari reati da loro commessi. I controlli dell’Arma hanno contribuito al buon esito del concerto musicale, dove non si sono registrati problemi dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica.