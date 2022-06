Casa a fuoco a Sante Teresa Gallura: immediato l'intervento dei Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Questo pomeriggio una squadra dei vigili del fuoco di Arzachena è intervenuta in via Grazia Deledda a Santa Teresa di Gallura per un incendio divampato in un appartamento.

Le fiamme erano localizzate nella zona della cucina. Sul posto presenti sia i carabinieri che una squadra di volontari.

Le cause sono in fase di accertamento.