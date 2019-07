Maltratta la compagna, il Tribunale lo allontana da casa

La donna, difesa dall'avvocato Gianfranco Piscitelli, subiva da tempo maltrattamenti da parte dell'uomo

Di: Alessandro Congia

Quest'oggi la Questura di Cagliari, su ordine del gip della Procura, la dr.ssa Ermengarda Ferrarese ha eseguito a Cagliari un ordine di allontanamento dalla casa familiare per N.A., 33enne, su denuncia della compagna M.I., assistita dall'avvocato Gianfrancesco Piscitelli (nella foto), per il reato di maltrattamenti contro conviventi ex art. 572 c.p.



"Come avvocato della signora e come vice presidente del centro antiviolenza Luna e Sole" afferma il legale Piscitelli "sono soddisfatto ed emozionato perché è il primo intervento subito dopo l'approvazione del Codice Rosso.... anni di battaglie ed ora è realtà. Un Grazie alle Forze di Polizia che ci hanno supportato ed al gip dr.ssa Ferrarese ed al pm dr. Cocco che hanno prontamente raccolto la richiesta di aiuto della nostra assistita".