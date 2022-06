Sinnai. Auto in sosta va a fuoco

I Vigili del Fuoco spengono le fiamme e mettono in sicurezza l'area

Di: Redazione Sardegna Live

È andata a fuoco alle 12,30 circa un'autovettura in sosta in via Croce a Sinnai.



Gli operatori della squadra di pronto intervento "2A" della sede centrale del Comando, giunti sul posto con un'APS, hanno spento l'incendio che ha coinvolto l'auto e messo in sicurezza l'area, evitando la propagazione delle fiamme ad una struttura adiacente.

Al termine delle operazioni di spegnimento i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause.