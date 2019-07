Incendio nel campo nomadi nei pressi della SS387, sul posto i Vigili del Fuoco

Le operazioni di spegnimento sono in corso da questo pomeriggio

Di: Antonio Caria

I Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono in azione da questo pomeriggio per un vasto incendio che si è sviluppato al campo nomadi nei pressi dell'"ex inceneritore in un'area dei pressi della Strada Statale 387, a Settimo San Pietro.

In fiamme masserizie, materiale plastico, gomme, carcasse di autovetture. Nel sito sono presenti anche bombole di GPL e materiale plastico.

Sul posto le squadre di Pronto intervento della sede centrale, arrivate dopo alcune segnalazioni alla sala operativa del 115, con vari automezzi, compresa un'autobotte, che stanno portando avanti le operazioni di spegnimento e smassamento dei cumuli in fiamme.