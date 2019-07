Birralguer – Sardinian Craft Beer Festival, da giovedì 25 a sabato 27 luglio la dodicesima edizione

60 birre artigianali per 12 birrifici distribuite tra il Forte della Maddalena, la Passeggiata Bousquet e lo Scalo Tarantiello

Di: Antonio Caria

Ritorna ad Alghero il tradizionale appuntamento con Birralguer – Sardinian Craft Beer Festival, evento dedicato al mondo brassicolo in Sardegna che andrà in scena da giovedì 25 a sabato 27 Luglio ad Alghero. Tre i luoghi della Riviera del Corallo scelti per questa dodicesima edizione, il Forte della Maddalena, la Passeggiata Bousquet e lo Scalo Tarantiello.

60 diverse birre artigianali per 12 birrifici alla presenza dei mastri birrai, dei loro collaboratori e soci: P3 Brewing Company di Sassari, Tholos Brewery di Nuoro, BAM di Mogoro, Isola e Seddaiu di Thiesi, Dolmen di Uri, ‘Nora di Oliena, Coros di Usini, Chemu di Cagliari e Iskida Beer Firm. A questi si aggiungo due ospiti d’eccellenza, dalle pendici dell’Etna arriva EPICA, birrificio artigianale siciliano e infine gli italotedeschi di Khübacher, la birra bavarese dal cuore italiano.

Non mancherà lo spazio dedicato alla musica dal vivo, sotto la direzione artistica di una line up d’eccellenza con una special guest che arriva direttamente dal Jova Beach Party: Forelock & Arawak. L’esibizione della reggae band headliner è prevista per il giorno di apertura, giovedì 25 insieme ai BlackOut e a Jah’l Sas ft. Ruff Man I. Il giorno successivo invece sul palco del Forte della Maddalena i Pirati, la Hollywood Band e Dj Davide Merlini. A chiudere la tre giorni gli Skarasound, i Cover Garden e i Tasinantska.

Tra una birra e l’altra, si potranno degustare anche i piatti della cultura gastronomica sarda: un percorso di sapori che si sviluppa tra i classici stand e i sempre più originali truck, i mezzi a motore su ruote. Sulla Passeggiata Bousquet invece trova casa il mercato degli artigiani e hobbisti con l’esposizione delle opere del proprio ingegno.