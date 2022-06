Incendio lambisce villaggio vacanze a Lotzorai

Oggi 18 incendi in Sardegna, in quattro dei quali è stato necessario l’impiego di elicotteri

Di: Redazione Sardegna Live

Complessivamente sono divampati oggi nell'Isola 18 incendi, in quattro dei quali è stato necessario l'impiego di elicotteri per lo spegnimento. I mezzi aerei sono intervenuti nel Comune di Lotzorai in località “Tancau”, nel Comune di Usini in località "Badde de S. Rughe", nel Comune di Villacidro in località "Cannamenda" e nel Comune di Bottida in località "Cuc.ru Emauru".

Momenti di paura in particolare nel villaggio vacanze di Tancu, sul litorale di Lotzorai, in Ogliastra, per l’incendio che ha lambito l'abitato. Nessun danno alle abitazioni nè alle persone. Le fiamme sono state domate nel giro di qualche ora da un elicottero della flotta regionale partito dalla base di San Cosimo e dagli uomini a terra del Corpo Forestale, di Forestas e dei Vigili del fuoco. Pompieri e barracelli impegnati anche nel Nuorese, nelle campagne di Borore, a pochi chilometri a ovest del paese, per un rogo spento dopo un'ora e mezza di intervento. La zona è già stata bonificata.