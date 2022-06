Verso l'affascinante miniera di Porto Flavia con il bus, accordo storico con Trenitalia

Il sindaco Mauro Usai: “Una svolta epocale per la città di Iglesias, meta turistica sempre più ambita e prestigiosa”

Di: Alessandra Leo

“Parlare di turismo, a Iglesias, non è più solo un sogno, ma una realtà concreta, e l'accordo suggellato con Trenitalia è la dimostrazione di questo grande risultato, oltre che una svolta epocale per la nostra città”.

Sono le parole del sindaco di Iglesias Mauro Usai, subito dopo l’accordo tra il Comune sulcitano e Trenitalia, che garantirà il servizio bus fino allo spettacolare e storico sito minerario di Porto Flavia.

Nasce infatti il nuovo servizio treno e bus Porto Flavia Link di Trenitalia che ha presentato la Summer Experience 2022, l'offerta estiva per il 2022.



L'autobus collegherà la stazione di Iglesias con l'ingresso della galleria mineraria a picco sul mare, nella costa sud occidentale dell'Isola.



Il servizio sarà composto da 15 collegamenti al giorno e partirà dalla stazione di Iglesias e arriverà all'ingresso della biglietteria della galleria. Il biglietto per il Porto Flavia Link sarà acquistabile in combinato con il treno su tutti i canali di vendita di Trenitalia a un costo di 3 euro.



“Siamo il primo comune in Sardegna ad aver attivato questo progetto. Dopo aver acquistato le navette, infatti, insieme all'Università di Cagliari e Trenitalia, siamo pronti a far partire un servizio che darà un nuovo slancio turistico non solo a Porto Flavia, ma anche a tutti i nostri siti culturali” afferma il Primo Cittadino.

"In questi anni siamo cresciuti tanto e oggi posso dire con certezza che Iglesias è finalmente diventata una meta turistica ambita e prestigiosa. Anche gli scettici e i più pessimisti oggi si sono ricreduti. Il percorso è ancora lungo e di certo non ci fermeremo qui, ma dopo 4 anni di fatiche, vorrei trasmettere a tutti i miei concittadini la mia più grande soddisfazione.

Prima di essere Sindaco sono un cittadino di Iglesias , nato e cresciuto in questa meravigliosa Città e in questo bellissimo territorio. Dal primo momento in cui ho varcato la soglia del municipio, ho sentito il dovere di fare del mio meglio, di spendere tutte le energie e le forze per cambiare Iglesias e farla rinascere.

Questi risultati li dedico a tutta mia generazione, in particolare a coloro che sono stati costretti ad andare via.



Spero di essere degno del vostro sacrificio perchè la nostra missione è riscattare la nostra generazione, quella che non si è mai arresa e mai si arrenderà!” dice ancora Usai.