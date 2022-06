Quindici incendi oggi in Sardegna, in quattro intervengono gli elicotteri

In serata un nuovo allarme a Donori ha costretto il corpo Forestale a far alzare un elicottero dalla base di Pula

Di: Redazione Sardegna Live

Sono 15 gli incendi divampati oggi in Sardegna, e in quattr di questi sono dovuti intervenire gli elicotteri della flotta regionale, oltre alle squadre a terra. I mezzi aerei sono entrati in azione nel Comune di San Vito in località Pranu Piddia, dove sono intervenute inoltre due squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Sinnai e Castiadas e una squadra di volontari dell'associazioni di Villasimius, nel Comune di Capoterra in località Guardia Longa con tre squadre di volontari e una squadra dei Vigili del fuoco di Cagliari, nel Comune di Samugheo in località Abba Sassa, dove è intervenuta inoltre una squadra dei Vigili del Fuoco di Sorgono, e nel Comune di Barumini in località P.te Bau Perdu.

Tutti gli incendi sono stati domati, ma in serata un nuovo allarme ha costretto il corpo Forestale a far alzare un elicottero dalla base di Pula per sedare le fiamme nelle campagne di Donori.