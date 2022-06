Oggi 17 incendi nell'Isola: dispiegamento di uomini e mezzi per fermare le fiamme

A Muravera messi in salvo degli asini rinchiusi al pascolo mentre le fiamme avanzavano

Di: Redazione Sardegna Live

In data odierna, su un totale di 17 incendi occorsi sul territorio regionale, si segnalano 3 roghi per la soppressione dei quali il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio:



1 - Incendio in agro del Comune di Samugheo, località "Punteddu Picciu", il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Samugheo, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Fenosu. Sono intervenute una squadra della Compagnia barracellare di Samugheo e una squadra dei Oristano. Le fiamme hanno percorso un'area incolta. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 12:45.

2 - Incendio in agro del Comune di Zerfaliu, località “Serra Porceddas”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Oristano, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di Fenosu, Marganai e Alà dei Sardi. E' intervenuto il GAUF di Oristano, una squadra dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Massama, una squadra dei Vigili del Fuoco di Oristano e una squadra di volontari di Protezione civile. L’incendio ha percorso pascolo nudo. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



3 - Incendio in agro del Comune di Nuoro, località “S.S. di Buddusò e del Correboi”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Nuoro, coadiuvato dal personale elitrasportato a bordo degli elicotteri provenienti dalle basi elicotteristiche del CFVA di San Cosimo, Limbara, Pula e un Canadair proveniente da Ciampino. Il rogo ha percorso una superficie di circa 10 ettari di pascolo arborato e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.



Si segnala inoltre che a seguito del pronto intervento sull’incendio segnalato alle 10:57 in località "Pardu Onnas- Cungiau de Muru", agro di Muravera, la pattuglia della Stazione Forestale di Muravera ha constatato un rischio incombente su alcuni asini rinchiusi al pascolo. Infatti la “testa” dell’incendio procedeva velocemente verso gli animali impossibilitati alla fuga. I Forestali hanno prioritariamente messo in sicurezza la parte dell’incendio più pericolosa e salvato gli animali spostandoli in una zona sicura. Allo spegnimento delle fiamme hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco.