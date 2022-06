Bonorva. Prevenzione del tumore al seno e donazione del sangue si uniscono nella quarta edizione della Passeggiata in Rosa

Un appuntamento tanto atteso tra solidarietà, musica, divertimento, tiro con l’arco e balli sardi

Di: Alessandra Leo

Altruismo, amore per il prossimo, solidarietà e impegno per il sociale non possono non unire due importanti attività come la prevenzione del tumore al seno e la donazione del sangue che, per il quarto anno consecutivo, si tingeranno di rosa nella Passeggiata in Rosa a Bonorva il prossimo 1° luglio.

Un appuntamento tanto atteso da tutte le associazioni, tra cui l’Avis di Bonorva, e le aziende che ogni anno collaborano per la riuscita dell'evento e dalla comunità bonorvese che sostiene con entusiasmo queste importanti cause.



Non solo solidarietà ma anche tanto divertimento: si comincerà la mattina dalle ore 8 alle 13 con un grande gesto d'amore e dovere sociale, la donazione del sangue con la sezione Avis di Bonorva.



Alle 17,30 ci si potrà iscrivere alla Passeggiata e alle 18,30 si partirà da Funtana per proseguire con S’Iscala e fare tante foto al bellissimo panorama, per poi scendere per Sa Pala.

Non mancheranno gli svaghi per i più piccini con tanta animazione e musica, grazie alle Cocco...Trilly, ma si svolgeranno per tutti anche suggestive prove di tiro con l'arco con gli istruttori FITARCO degli Arcieri Mejlogu.

Alle ore 20 gli animi verranno riscaldati con i tradizionali canti e balli logudoresi: si esibiranno i cantanti Giovanni Magrini e Giuseppe Colombino, accompagnati dalla chitarra del maestro Antonio Masala e dalla fisarmonica del maestro Gino Farina. Il servizio di amplificazione verrà curato dal tecnico del suono Gianluca Divona.

Alle 21 verrà offerta una succulenta cena dall’Avis e dalla Proloco, ma non finisce qui! A seguire, musica, karaoke e ancora tanto divertimento.

Ogni partecipante, con una donazione di 10 euro, riceverà una bellissima maglietta realizzata per il progetto "Mater & Komen - 8 mesi in rosa".

Il ricavato verrà devoluto in favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno che vengono sviluppati in Sardegna con il Mater Olbia Hospital.

“Come la donazione del sangue, anche la prevenzione del tumore al seno è fondamentale sia per se stessi che per il prossimo. Se poi a questi importanti gesti si aggiungono anche il divertimento e il coinvolgimento dei giovani, siamo certi che il messaggio di solidarietà arriverà davvero a tutti e si propagherà anche in futuro.” afferma Angelo Solinas, presidente dell’Avis di Bonorva.

“Ogni anno questo evento è stato un successo, vengono coinvolte tantissime persone di ogni età e speriamo che anche a questa edizione partecipino in tanti. È un’occasione per unire solidarietà e divertimento” conclude.

“Grazie a questo evento e alla collaborazione con Mater Olbia Hospital, i nostri progetti hanno consentito a tantissime donne di fare prevenzione, e in più è una bellissima occasione per stare all’aria aperta, fare una passeggiata rigenerante nei luoghi più belli della Sardegna, parlare con tante persone, confrontarsi, svagarsi e divertirsi” dicono le volontarie di Komen Italia in Sardegna.