Alghero. Picchiato per una mancata precedenza: è grave

È stato aggredito dopo una lite con un motociclista

Di: Redazione Sardegna Live

Pugni per una mancata precedenza. E' successo ad Alghero, in via XX Settembre. Un automobilista è finito in ospedale ad Alghero, in gravi condizioni, dopo una lite con un motociclista, per una mancata precedenza. Il diverbio è nato nel primo pomeriggio di ieri: i due hanno iniziato a insultarsi e sono poi passati dalla parole ai fatti.

Ne è nata una scazzattota e, secondo una prima ricostruzione dei fatti acquisita dagli agenti del Commissariato di Alghero, intervenuti sul posto, il conducente dell'auto sarebbe caduto sbattendo la testa e perdendo conoscenza. Soccorso dagli operatori del 118 è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale algherese.

La Polizia ha ascoltato alcune persone che avrebbero assistito alla lite per cercare di stabilire con esattezza cosa sia successo.

