Sequestrati veranda e pontile abusivi a Porto San Paolo

Controlli della Capitaneria di porto e della Polizia locale

Di: Redazione Sardegna Live

Una veranda e un pontile galleggiante installati abusivamente nella spiaggetta di Cala Finanza sono stati messi sotto sequestro stamattina come riferito dai militari della Capitaneria di porto di Olbia e dagli agenti della Polizia locale, in esecuzione di un provvedimento della Procura di Tempio Pausania. Sotto sequestro anche un muretto in basolato (abusivo anch'esso) che impedisce il libero accesso alla spiaggia.

Secondo le indagini svolte dai militari e dagli agenti, la caletta risulterebbe di fatto a uso esclusivo dei proprietari di una villa realizzata a monte. I due Comandi coinvolti nell'operazione stanno cercando di risalire ai responsabili attraverso l'incrocio di dati demaniali e permessi a costruire, prima di restituire l'intera spiaggia alla libera fruizione dei cittadini.

L'area costiera interessata è tutelata dalle leggi nazionali e regionali con vincolo paesaggistico, nonché con vincolo di conservazione integrale, come da classificazione nel Piano paesaggistico regionale.

Gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni per il riscontro di eventuali ipotesi di reato per illeciti di tipo ambientale, edilizio e paesaggistico.