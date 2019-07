Trova un portafogli e percorre 20 km per restituirlo

Autore del bel gesto un cittadino di San Gavino Monreale

Di: Redazione Sardegna Live

Un bel gesto di solidarietà è stato raccontato sulla propria pagina Facebook dal sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis.

Un cittadino di San Gavino ha trovato un portafoglio, con dentro 50 euro e tutti i documenti del proprietario. Non ha poi perso un istante e si è messo in viaggio verso Villanovaforru percorrendo 20 chilometri per restituire il borsellino

"Arriva un uomo in Comune - racconta il primo cittadino del centro della Marmilla-. Si è fatto l'intera strada da San Gavino a Villanovaforru per consegnare un portafoglio. L'ha trovato davanti alle Poste: è di un nostro compaesano. Precisa che non ha toccato niente, saluta, infila il corridoio ed esce. Ogni tanto, il bene getta lampi qua e là. Giusto per ricordarci che la notte non è così scura come sembra".