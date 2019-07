Festa grande a Bultei in onore di Santa Margherita

Dal 19 al 21 luglio concerti, spettacoli, cabaret e la rassegna del folklore con le più belle formazioni dell'Isola

Di: Redazione Sardegna Live, foto di Aureliana Del Rio

Saranno tre intense giornate di appuntamenti e manifestazioni a Bultei. Il paese si prepara a vivere la festa più attesa dell'anno. Quella di Santa Margherita è una ricorrenza cara a tutta la popolazione, che dal 19 al 21 luglio assisterà al ricco calendario di eventi proposto dal Comitato per i festeggiamenti 2019.

Il 19 luglio, dopo i vespri in onore della Santa alle ore 19, andrà in scena a partire dalle 21.30 la seconda edizione del Contest Musicale Santa Margherita. Una entusiasmante sfida fra le voci emergenti del panorama canoro isolano che si alterneranno sul palco allestito in piazza. A seguire, dalle 23.30, Summer Party e Dj Set.

Sabato 20 luglio, giorno dedicato alla patrona, alle 11 verrà celebrata la Santa Messa cantata dal coro Confraternita di Santa Margherita. Dopo i vespri delle ore 19, le vie del paese saranno attraversate dalla solenne processione accompagnata dai cavalieri locali, dai gruppi folk e dal Gruppo Tamburini e Trombettieri Pro Loco di Oristano.

Alle ore 22 prenderà il via la grande rassegna del folklore che vedrà esibirsi i gruppi folk Tradizioni e balli di Bultei, Don Milani di Dorgali, Figulinas di Florinas, Su Furione di Nule e i tenores di Bultei, Nulesu di Nule, Sant'Elene di Dorgali e Mialinu Pira di Bitti. Presenta la serata Pietro Lavena.

Il 21 luglio, dalle 17, giochi e gonfiabili per bambini. Alle ore 22 Music Show con "Boghes e Ballos" e per concludere lo spettacolo del comico Francesco Porcu. Le sonorità della tradizione, danze, musica e cabaret per un'imperdibile tre giorni di festa nel cuore del Goceano.