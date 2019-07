Arborea, parte il servizio di salvamento a mare

Il Servizio sarà attivo sino al 28 agosto dalle 9.00 alle 18.30

Di: Antonio Caria

Una postazione fissa per la sorveglianza e il soccorso dei bagnanti è l’obiettivo del Comune di Arborea amministrato dalla Sindaca Manuela Pintus.

La postazione si trova localizzata alla strada 26, in corrispondenza dell’edificio comunale in cui hanno la loro sede l’Associazione Anda e il presidio antincendio Forestas.

Nelle vicinanze è stata anche posizionata una passerella per facilitare l’accesso alla spiaggia per i disabili motori. Inoltre nella postazione è possibile trovare una sedia job donata al Comune dal Comitato Festeggiamenti SS Redentore 2017, e destinata a coloro che hanno necessità di un supporto per raggiungere la spiaggia ed entrare in acqua.

“Quest'anno la marina sarà, per la prima volta, dotata di un defibrillatore del comune di Arborea affidato ai bagnini e alloggiato nella sede della colonia marina”, sottolineano dal Comune.

Il servizio andrà avanti sino al 28 agosto, dalle 9.00 alle 18.30, con la presenza fissa anche degli operatori abilitati dalla Capitaneria di Porto al salvamento in acque aperte.