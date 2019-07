Alla scoperta del territorio di Buddusò: ecco il programma del 6° Motoraduno

Appuntamento il 21 luglio, tour fra sugherete e pranzo a base di prodotti locali per tutti i motociclisti

Di: Redazione Sardegna Live

Buddusò si prepara a ospitare la 6^ edizione del motoraduno organizzato dall'associazione Buddusò Bikers 389.

Domenica 21 luglio, alle 09.30, il raduno dei motociclisti in piazza del Monumento. Lì si registreranno le iscrizioni e si darà il benvenuto agli ospiti dell'evento.

Alle ore 11.30 i centauri partiranno per un giro turistico nel territorio buddusoino. Dopo una sosta per l'aperitivo, alle 13.30 si terrà nei pressi del santuario campestre di Santa Reparata il pranzo a base di prodotti locali. Antipasti, primo e secondo saranno resi ancor più gustosi dalla rinomata patata dell’altipiano di Buddusò la cui valorizzazione è promossa dall'azienda Mp Sardinia. La giornata terminerà coi giochi e l'esibizione del gruppo rock Old School.