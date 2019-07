A Ottana la 4^ rassegna dell'organetto in onore di Santa Margherita

Suonatori provenienti da ogni parte dell'Isola per un grande appuntamento di musica e folklore

Di: Redazione Sardegna Live

La Pro Loco di Ottana "Arte e Sonos", in collaborazione col Comitato Santa Margaida, organizza la 4^ Rassegna dell'Organetto.

Sabato 20 luglio, a partire dalle 18.30, la processione accompagnata dai cavalieri locali, alle 19 verrà celebrata la Santa messa.

Alle ore 20 cena per tutti offerta dal comitato e alle 22 prenderà il via la grande serata di musica e folklore presentata da Tonino Soro. Sul palco si alterneranno venti organettisti provenienti da ogni parte dell'Isola che accompagneranno le danze della piazza fino a notte fonda. Ad animare la serata anche suonatori di armonica a bocca e le voci Gianluca Fadda, Fabio Puddu e Gianni Licheri.

La festa in onore di Santa Margherita è stata riscoperta qualche anno fa dagli abitanti del rione che sorgeva attorno alle rovine dell'antica chiesa in collaborazione col parroco don Riccardo Fenudi. La riproposizione delle celebrazioni civili e religiose è coincisa con l'edificazione di una nuova chiesa in onore della santa.

Vi aspettiamo il 20 luglio per un imperdibile appuntamento nel cuore dell'estate ottanese.