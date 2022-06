Incidente sul lavoro a Sennariolo: trattore si ribalta

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Cuglieri

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente sul lavoro, questa mattina, nell’agro di Sennariolo: un trattore con un carrello carico di presse di foraggio, nell'affrontare una forte pendenza, per cause in corso di accertamento si è ribaltato sbalzando fuori il conducente, che fortunatamente non ha riportato grossi traumi.

Sul posto, dopo l’allarme arrivato alla sala operativa di Oristano, è arrivata una squadra dei Vigili del Fuoco del vicino distaccamento di Cuglieri, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area.