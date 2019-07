Bancarotta fraudolenta, in manette imprenditore di Villasimius

Sequestrati beni per oltre 1.660.000 euro

Un imprenditore di Villasimius è stato arrestato questa mattina dalla Guardia di finanza di Muravera. Le Fiamme gialle hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Cagliari nei confronti dell'uomo, operante nel settore dell'abbigliamento, accusato di bancarotta fraudolenta.

L'arrestato amministrava una società di capitali che avrebbe accumulato in poco tempo importanti debiti nei confronti di molti commercianti della zona e in particolare verso il Fisco e gli istituti previdenziali non rispettando gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte nel 2015 e 2016.

Secondo quanto ricostruito dai finanzieri, l'imprenditore non avrebbe pagato le imposte per 718.719 euro accumulando debiti verso i fornitori per 941.699 euro fino a dichiarare il fallimento.

Denunciato per bancarotta fraudolenta, falso, omessa dichiarazione fiscale e autoriciclaggio, dopo l'arresto l'uomo è stato condotto al carcere di Uta.

La Guardia di finanza sta sequestrando beni e disponibilità finanziarie per oltre 1.660.000 euro.