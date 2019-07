Auto contro bus, ferito un passeggero del Ctm

L'incidente in tarda mattinata

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente a Cagliari nella tarda mattinata di oggi, 17 luglio. Una Lancia Ypsilon guidata da un 56enne di Cagliari residente a Quartu si è scontrata con un bus del Ctm in via Scano, all'incrocio con via Pessina.

Ad avere la peggio un passeggero del bus, ferito e trasportato al pronto soccorso del policlinico di Monserrato.

Il conducente dell'auto, che percorreva via Scano diretta in via della Pineta, arrivata allo stop non si sarebbe accorto che da via Pessina arrivava il pullman nella corsia preferenziale andando a impattare col mezzo di trasporto pubblico.

Un passeggero è caduto a terra riportando alcuni traumi. Sul posto gli operatori del 118 che hanno soccorso il ferito e la polizia municipale per i rilievi di legge.