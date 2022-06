Cagliari. Accoltella ragazzo al volto perché omossessuale: denunciato 31enne tunisino

Lo ha ferito al volo davanti ad alcuni amici, dopo che già due ore prima lo aveva minacciato di morte con dei cocci di vetro

Di: Redazione Sardegna Live

La Squadra Mobile di Cagliari ha denunciato in stato di libertà un cittadino tunisino di 31 anni, pregiudicato e senza fissa dimora, che la sera del 6 aprile scorso, in Piazza del Carmine aveva ferito al volto con un coltello un giovane 27enne del posto, mentre era in compagnia di alcuni amici.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori della sezione "reati contro la persona" della Mobile, il tunisino aveva cercato di aggredire il giovane già due ore prima, quando lo aveva incontrato in piazza Matteotti.

In quella circostanza il tunisino lo aveva minacciato di morte usando i cocci di vetro di una bottiglia, ma il ragazzo era riuscito a scappare. Secondo le testimonianze raccolte, l'aggressione sarebbe avvenuta per questioni di omofobia nei confronti della vittima.