Gianluca Andreini è il nuovo Comandante del 13° Reparto Mobile “Sardegna”

Nel 2017 ha frequentato negli Stati Uniti la prestigiosa National Academy dell’FBI a Quantico, conseguendo anche l’attestato in Criminal Justice Education presso l’Università della Virginia.

Di: Redazione Sardegna Live

Si tratta di un graditissimo ritorno nell’Isola, dove ha svolto buona parte della sua carriera, iniziata nel 2002 come Dirigente del Commissariato di Carbonia e proseguita dal 2004 presso la Digos della Questura di Cagliari prima come responsabile della sezione investigativa e, dal 2009, dell’Antiterrorismo.

In servizio dal Gennaio 2018 a Roma presso la DCPP - Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - il Dr Andreini si è occupato di Contrasto al Terrorismo internazionale di matrice jihadista.

In tale ambito ha coordinato e condotto operazioni di polizia giudiziaria estremamente rilevanti e aventi risonanza internazionale, la più importante delle quali culminata con l’arresto in Siria e con il successivo rimpatrio in Italia di un foreign fighter italo marocchino arruolatosi nel Daesh, ricevendo importanti riconoscimenti per l’attività svolta.

Ha inoltre partecipato all’estero, in rappresentanza dell’Italia, a numerosi tavoli di lavoro e incontri operativi concernenti la lotta contro il terrorismo internazionale, nei quali ha condiviso le più significative esperienze nell’ottica della fondamentale collaborazione tra gli Stati.

Lo scorso marzo il Dr Gianluca Andreini è stato promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato e assegnato da questa settimana a Cagliari. per dirigere il 13° Reparto Mobile “Sardegna”.

Sostituisce la dott.ssa Adriana Cammi, prima donna in Italia al comando di un Reparto Mobile e che è stata nominata Vicario del Questore di Oristano.