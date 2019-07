Piano di rilancio del nuorese. Fasolino: “Lavoriamo per passare dagli annunci alle azioni concrete”

L’Assessore alla Programmazione: “Superare gli intoppi accumulati negli anni passati accentuando il ruolo da protagonista di Comuni e Imprese”

Di: Antonio Caria

“Una puntuale ricognizione, ora lavoriamo per passare dagli annunci alle azioni concrete”. Queste le parole pronunciate da Giuseppe Fasolino, assessore alla Programmazione, che ha voluto fare il punto sul Piano di Rilancio del Nuorese.

“Per superare gli intoppi accumulati negli anni passati – ha aggiunto l’Assessore – contiamo di accentuare il ruolo da protagonista dei Comuni e delle imprese, che con la Camera di Commercio stanno dando un sostegno concreto anche in termini di risorse finanziarie. Vogliamo passare al più presto dalla politica degli annunci a quella delle azioni concrete e contiamo di farlo con il contributo di tutti”.

“Per questo abbiamo condiviso l’idea di fissare un cronoprogramma, con impegni precisi e scadenze e abbiamo assunto l’impegno di rivederci tra due settimane per fare il punto e riavviare un motore fondamentale per consentire a questo territorio di risollevarsi con un’azione corale di tutti gli attori. Senza grandi proclami – ha concluso Fasolino – lavoriamo a testa bassa per parlare solo con i risultati”.