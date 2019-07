Apre al traffico lo svincolo di Tertenia

Riaperto il tratto in variante al centro abitato della statale 125

Di: Antonio Caria

È stato aperto al traffico il nuovo svincolo di Tertenia sud al km 100,800, realizzato nell’ambito dei lavori di costruzione del lotto 1 – stralcio 1 della nuova strada statale 125, tra Tertenia e Osini.

In contemporanea è stato riaperto il tratto in variante all’abitato di Tertenia della statale 125, chiuso per consentire la realizzazione di alcune opere relative al nuovo tracciato.

Inoltre vanno avanti le opere di finitura su gran parte del nuovo tracciato in costruzione tra i comuni di Tertenia e Osini. Su un tratto di circa 800 metri è stato invece imposto un blocco ai lavori da parte della Sovrintendenza ai Beni Archeologici a causa del ritrovamento di un importante sito di epoca romana. Anas ha comunicato di aver avviato la progettazione della variante al tracciato originario della strada, in adiacenza al sito, inviando gli elaborati grafici dello studio di fattibilità alla Soprintendenza, che si è espressa favorevolmente sulla soluzione individuata.

Non appena sarà ultimato il progetto definitivo, si procederà all’approvazione da parte degli Enti interessati e la successiva ripresa dei lavori nel tratto al momento in sospensione.