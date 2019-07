Paolo Truzzu si dimette da Consigliere regionale

“Da oggi tutto il mio cuore, tutta la mia passione, tutta la mia testa è per Cagliari”

Di: Antonio Caria

“Oggi mi sono dimesso da Consigliere regionale”. Poche righe, scritte sulla sua pagina Facebook dal Sindaco di Cagliari Paolo Trzzu, per annunciare l’addio ai banchi del Consiglio dopo che era stato eletto prima della sua candidatura, e poi elezioni, a Sindaco di Cagliari.

“Sono stati cinque anni fantastici, di passione e lavoro, durante i quali ho imparato tanto e agito nell’esclusivo interesse della Sardegna”, ha aggiunto Truzzu.

“Un grazie di cuore alla mia comunità, alla mia famiglia, ai miei straordinari collaboratori, a chi mi ha sempre sostenuto, a chi ha creduto in me anche quando non era semplice, ai colleghi di maggioranza e opposizione con cui ho condiviso battaglie e talvolta mi sono scontrato. Da oggi tutto il mio cuore, tutta la mia passione, tutta la mia testa – ha concluso – è per Cagliari e per i miei concittadini.”