Droga nascosta in casa, arrestato dai poliziotti un 37enne

Ecco il resoconto del blitz

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto S.J. 37enne, cagliaritano, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. Gli agenti della Sezione di P.G. della Polizia di Stato, della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario, nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria delegata dal pm dottor Alessandro Pili, ha rinvenuto nell’abitazione di S.J., ubicata nell’hinterland, grammi netti 605,61 di sostanza stupefacente tipo marijuana, suddivisa in 3 buste di plastica trasparente termosaldata.

Gli investigatori hanno anche sequestrato oltre a numerosi ritagli di plastica, sacchetti trasparenti di varie dimensioni, cutter, guanti in lattice ed altro materiale idoneo al confezionamento di sostanze stupefacenti.

Il materiale di cui sopra è stato posto sotto sequestro penale, S. J. ammanettato per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente e processato per direttissima nella giornata successiva.