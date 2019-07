Nei guai pusher 50enne, i Carabinieri gli scoprono la droga in casa

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia



Nella tarda serata di ieri, a Settimo San Pietro, i militari della stazione di Sinnai hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Pietro Mauro Locci, 50enne del posto con precedenti di polizia.

I militari operanti, al termine di perquisizione personale e domiciliare, hanno rinvenuto nella disponibilità del predetto oltre 100 grammi di cannabis indica, denaro contante, probabile provento dell'attività di spaccio, e materiale vario per il confezionamento.

Al termine delle formalità di rito il Locci è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna, al termine della quale l'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà.