Alfa Romeo giù dal dirupo prende fuoco, grave un passeggero. Sul posto i Vigili del Fuoco

L’incidente intorno alle 2 del mattino

Di: Alessandro Congia

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, i Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 2 per un incidente stradale avvenuto sulla strada che porta alle grotte di Domusnovas.

Un'autovettura, un’Alfa 147, per cause ancora da accertare è uscita di strada buttando giù un muretto e andando a finire la sua corsa in un dirupo di circa cinque metri, tra una roccia e un albero, dove a seguito si è sviluppato un incendio andando a fuoco, all'arrivo dei soccorsi i due occupanti sono stati trovati fuori dall'abitacolo feriti di cui uno gravemente, affidati e trasportati in ospedale dai soccorritori inviati dal servizio di emergenza del 118.

Sul posto la squadra di pronto intervento "5A" del distaccamento di Iglesias che ha portato i feriti in sicurezza affidandoli ai soccorsi sanitari, fiamme spente, messa in sicurezza dell’area circostante e della sede stradale. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.