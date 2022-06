Elmas, incendio distrugge vegetazione e un'auto in sosta

Sul posto i Vigili del fuoco

Di: Redazione Sardegna live

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato in un'area rurale in via Emilio Lussu in territorio di Elmas. Tra le fiamme coinvolta anche un'autovettura parcheggiata in un terreno privato. Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 poco dopo le ore 18.

La sala operativa del Comando di Cagliari ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento della sede centrale con un'APS e un'automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo dove gli operatori VVF hanno spento l'incendio che hanno coinvolto l'autovettura e le sterpaglie evitando la propagazione delle fiamme a delle strutture e terreni adiacenti. Nessuna persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni i Vigili del Fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari sono intervenute oggi per altri interventi di vegetazione nell'hinterland cagliaritano e in provincia dove sono andati in fiamme sterpaglie e canneti.

A Capoterra un incendio di vegetazione ha coinvolto un azienda con delle serre dove i Vigili del Fuoco hanno evitato la propagazione delle fiamme ad una struttura dove all'interno ci sono degli animali di allevamento.